5月2日に東京ドームで激突

ボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が23日、神奈川県相模原市内の所属ジムで公開練習を行った。5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑む。井上陣営の大橋秀行会長らは異例の5人体制で練習を視察した。興行は映像配信プラットフォーム「Leminoプレミアム」がPPV（ペイパービュー）で独占生配信。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。

中谷はシャドーとミット打ち、サンドバッグ打ちをそれぞれ1ラウンドずつ行った。軽快なフットワークを披露し、鋭いミットの音を響かせる。大粒の汗を流し、好調ぶりを示した。

井上陣営からは大橋会長をはじめ、父でトレーナーの井上真吾氏、北野良氏、鈴木康弘氏、太田光亮氏の5人が中谷の動きをチェックした。

大橋会長は「足の筋肉の付き具合、相当鍛えてきている」と中谷を評価。「（パンチは）右の使い方もそうだし、特に左ストレート、左アッパー。全部だね。全部怖いパンチ持ってる」と警戒した。

大橋会長は井上の公開練習で中谷の出方は「9割方分かっている」と発言。対策を進めていることを明らかにしていた。会見では中谷が「大橋会長が『出方が9割方分かっている』と言っていたのでそれで行く」とニヤリと笑った。これを受け、大橋会長は「今日で95％わかったかな」と心理戦に拍車をかけた。

井上とも比較し「2人とも楽しそうです」と笑う。「お互い調子良い。最高のコンディションでドームのリングに上がれると思います。楽しみです」とビッグマッチに期待を膨らませた。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）