18回 タムロン鉄道風景コンテスト 大賞作品 一般の部 総合グランプリ【さいたま市長賞】「富岳E5景（系）」志水茂氏

株式会社タムロンは4月23日（木）、「第19回 タムロン鉄道風景コンテスト 私の好きな鉄道風景ベストショット」の作品募集を開始した。

「鉄道のまち大宮」に本社を置く同社が、地域の活性化と鉄道文化・写真文化の振興を目的に2008年から毎年開催しているフォトコンテスト。これまでに累計応募点数は11万7,000点を超え、国内有数の規模へと成長した。

今回、第19回の作品募集と同時に、当初の目的である「文化振興」において一定の役割を果たしたと判断し、2027年に開催予定の第20回をもってコンテストを終了するとの発表があった。「残り2回、皆様の『鉄道への想い』が詰まった素晴らしい作品にお会いできることを楽しみにお待ちしております」と呼びかけている。

募集部門は「一般の部」と、応募時に17歳以下の人が対象の「U-18（18歳未満）の部」の2部門。本年度から近年のデジタル化に伴う応募状況の変化に合わせ、プリント応募を廃止して「Web応募」へと1本化された。

審査員は写真家の広田尚敬氏、フォトライターの矢野直美氏、写真家の金盛正樹氏が務める。

コンテスト名

第19回 タムロン鉄道風景コンテスト 私の好きな鉄道風景ベストショット

募集期間

2026年4月23日（木）～9月1日（火）23時59分

応募方法

特設ページの応募フォームからWeb応募

（JPEG形式のみ、1画像10MB以下。一人10点まで）

部門

賞・賞品（一部）

一般の部

全応募作品より選出

審査員

一般の部 U-18（18歳未満）の部グランプリ【さいたま市長賞】（1名）：30万円、副賞 タムロンレンズ 準グランプリ（2名）：5万円、副賞 タムロンレンズ ユニーク／ユーモア賞（2名）：Amazonギフトカード2万円ユニーク／ユーモア大賞【さいたま商工会議所 会頭賞】（1名）：10万円、副賞 タムロンレンズ 車輌写真賞（1名）：5万円、副賞 タムロンレンズ 桜賞（1名）：5万円、副賞 タムロンレンズ タムロン賞（1名）：5万円、副賞 タムロンレンズ 鉄道のまち 大宮駅長賞（1名）：Amazonギフトカード1万円、副賞 東日本旅客鉄道からの記念品

広田尚敬氏、矢野直美氏、金盛正樹氏