スター・ウォーズが映画館に帰ってくる──。待望の新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日より、ついに日米同時公開だ。

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊して無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に、一族の厳しい掟に従いながら素顔を他人に見せることなく活動する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。

そして、強大なフォースの力を秘めているため帝国軍の残党に狙われている、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグー。

「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」──父子を超えた固い絆で結ばれた二人は元反乱軍のウォード大佐からの依頼を受け、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かうことになる……。

このたび、「スター・ウォーズの日」となる5月4日、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』IMAX版本編特別映像 上映イベントの開催が決定。なんと本編の約26分を、誰よりも早くIMAX®デジタルシアターで観ることができる貴重なイベントだ。

スター・ウォーズ・ファンが集結するこの上映イベントに、THE RIVERから80名様をご招待する。来場された方には、本イベント限定のA3ポスターもプレゼント。

プレゼントキャンペーン概要

5月4日「スター・ウォーズの日」

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』IMAX版本編特別映像 上映イベント

※終了のオンラインアンケートへのご協力をお願いいたします。

日程：

2026年5月4日（月・祝）

時間：

19：00開場／19：30開始

場所：

横浜ブルク１３ IMAX®デジタルシアター

（神奈川県横浜市中区桜木町1丁目1－7 コレットマーレ6F）

上映時間：約26分予定

応募締切：

2026年4月26日（日）23時59分まで

応募方法：

（Xで応募する場合）をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

IMAX版本編特別映像上映イベントに80名様ご招待



本編26分をいち早くお見せします！



5月4日（月・祝） SWの日

横浜ブルク１３

本イベント限定A3ポスター



フォロー&RP後、よりご応募！4/26〆 - THE RIVER (@the_river_jp)

（Instagramで応募する場合）をフォロー後、応募用ポストにいいね！、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数：

80名様

当選発表方法：

当選者様には4月27日（月）頃、メールアドレス@theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項（ご応募の際に必ずお読みください）：

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

※約26分の本編特別映像の内容について上映終了後、感想投稿が可能です。

※いかなる理由でも開始後のご入場はお断りさせて頂いております。

※予告なくイベントが中止、日程や時間が変更となる可能性がございます。

※上映中の写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止します。

※全米公開前につき、上映中は暗視スコープを用いた警備がございます。

※上映中は携帯電話の電源をお切りください。

※スケジュールなどの予定は急遽変更となる場合がございます。

※撮影が入るため、映り込む可能性がありますことご了承ください。

※その他、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※イベントの予定は、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※試写会に関しまして、事前ならびに当日の会場へのお問い合わせはお控えください。

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『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は2026年5月22日（金）日米同時公開。

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