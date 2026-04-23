カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「イングリッド」の配信を5月28日16時より開始することを明らかにした。

「イングリッド」は、Year 3最後を飾る追加キャラクター。配信日決定の発表に合わせて、「イングリッド」のゲーム内での様子を確認できるゲームプレイトレーラーも公開されている。

【『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ゲームプレイトレーラー】

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