「スト6」Year 3ラストの追加キャラ「イングリッド」が5月28日16時より配信決定
【追加キャラクター「イングリッド」】 5月28日16時～配信予定
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用格闘「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「イングリッド」の配信を5月28日16時より開始することを明らかにした。
「イングリッド」は、Year 3最後を飾る追加キャラクター。配信日決定の発表に合わせて、「イングリッド」のゲーム内での様子を確認できるゲームプレイトレーラーも公開されている。【『ストリートファイター6』イングリッド（Ingrid）ゲームプレイトレーラー】
／#スト6 Year 3追加最後のキャラ #イングリッド- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) April 22, 2026
＼
⏰5/28(木) 16時 配信⏰
その身に宿した太陽の力を自由自在に解き放つ。
謎多き美少女「イングリッド」がスト6の世界に降臨じゃ☀ pic.twitter.com/sEEThl19CT
(C)CAPCOM