アメリカの弁護士事務所に勤務する小室圭さん（34）と眞子さん（34）夫妻の子供の性別を特定したことで世界的に大きな注目を集めたアメリカのタブロイド紙「ニューヨーク・ポスト」(NYP）が、４月20日に配信した当該記事に修正を入れていることが4月22日までに明らかになった。

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NYPは小室さんが第1子を抱えて買い物を楽しむ様子を写真付きで報道。写真2カ所のキャプションで子供の性別を特定して表現していたが、現在は「child」「baby」などと性別を特定しない表記に修正されている。2025年5月30日に宮内庁が夫妻の第１子誕生を発表したが、生年月日や名前、性別については公表していない。NYPも「Their baby - whose name and gender still haven’t been revealed」（夫妻の赤ちゃんは名前も性別も明らかにされていない）としておきながら、記事で性別を特定していたため、その“ダブルスタンダード”について指摘が相次いでいた。

「今回のNYPの記事修正は校閲が機能していなかったのかもしれません。ただ、同紙の創立は1801年と、なかなかの老舗。日本でもTBSのニュースサイトがトランプ政権の動向について同紙のサイトのニュースを引用して報じています。今回の表記揺れは痛恨のミスと言えるでしょう」（アメリカメディアに詳しいジャーナリスト）

そもそも、NYPはなぜ、皇籍を離脱した民間人である眞子さんと小室さんの家族のプライバシーショットを掲載したのだろうか。

「恐らくはアメリカが歴史が浅く、王族が不在のため、伝統や格式の象徴たる各国のロイヤルファミリーの動向に関心が持たれるのでしょう。日本の皇族もそれに当てはまるため、NYPは『読者に読まれる』と判断して小室夫妻を取り上げたのではないでしょうか」（同）

渡米した小室夫妻に平穏な日々は訪れるのか。

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