ピーチ・ジョン“新ミューズ”森香澄、ランジェリーショット解禁で反響「すばらしいスタイル」「まさに天使！」
タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが22日、発表された。同日、第1弾となるビジュアル＆動画が解禁となったが、ファンからは相次いで反響が寄せられている。
【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。
ビジュアルが公開されると、SNS上では「すばらしいスタイル」「まさに天使！」「すごすぎる」などといった声が続々と寄せられている。
【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす
森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNのビジュアルは、森も普段から愛用しているというブランドを代表するシリーズ「ナイスバディブラ」をはじめ、夏ランジェリーを着こなす爽やかなビジュアルに仕上がった。
ビジュアルが公開されると、SNS上では「すばらしいスタイル」「まさに天使！」「すごすぎる」などといった声が続々と寄せられている。