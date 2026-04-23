EXILEが21、22の両日、3年4カ月ぶりの東京ドーム公演を行った。アンコールではB’zの松本孝弘がサプライズで登場。奇跡のコラボで8万人を沸かせた2日間を締めた。

火柱とともに松本の甲高いギターが鳴り響くと4万人が総立ちになった。先月配信されたコラボ曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」を披露。松本の正面に陣取ったAKIRA（44）は終始拳を振り上げ、興奮を隠さなかった。演奏を終えた松本は大歓声に両手でサムアップ。さっそうと会場を後にした。

生で松本とEXILEがパフォーマンスするのは今回が初。所属事務所の6年に一度の祭典「PERFECT YEAR」にふさわしいビッグゲストとの共演に、ボーカルATSUSHI（45）は「松本さんの唯一無二の音色に自分の声が乗っているのが不思議だし、エキサイティング」。AKIRAも「感無量。普段のステージにはない無双状態」と熱狂をかみしめた。

さらにEXILEは結成25周年とあって、オリジナルメンバーのMATSU（50）、USA（49）、MAKIDAI（50）が祝福に駆け付けた。2022年12月以来の出演にUSAは「実家のような感覚」、MAKIDAIも「時の流れを感じた」。この日のために4カ月断酒してきたMATSUも「今夜は一杯飲んじゃおう」と完全燃焼した様子だった。

今年でデビュー25周年。ライブでは「道」などこれまでの歴史をなぞるようにヒット曲をふんだんに取り入れ全31曲を披露した。（吉澤 塁）