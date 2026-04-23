上白石萌音・松尾スズキ・佐藤隆紀ら「第51回菊田一夫演劇賞」受賞者決定
【モデルプレス＝2026/04/23】4月23日「第51回菊田一夫演劇賞」が発表され、女優の上白石萌音が菊田一夫演劇賞を受賞したことが分かった。
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同賞は、劇作家・菊田一夫氏の業績を永く伝えるとともに、菊田氏の念願であった演劇の発展の一助として、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した芸術家を表彰する賞。菊田一夫演劇大賞は、「大地の子」の高い舞台成果に対して「大地の子」上演関係者一同が受賞した。
菊田一夫演劇賞は、石川禅、佐藤隆紀、上白石、松尾スズキに贈られ、菊田一夫演劇賞特別賞は、永年の＜ロマンチック・レビュー＞シリーズの功績に対して岡田敬二が受賞。授賞式は、6月10日に都内会場にて執り行われる予定だ。（modelpress編集部）
【菊田一夫演劇大賞】
「大地の子」上演関係者一同（「大地の子」の高い舞台成果に対して）
【菊田一夫演劇賞】
石川禅（「ダンス オブ ヴァンパイア」のアブロンシウス教授役、「ジェイミー」のヒューゴ／ロコ・シャネル役、「サムシング・ロッテン！」のノストラダムス役、「レイディ・べス」のロジャー・アスカム役の演技に対して）
佐藤隆紀（「ジキル＆ハイド」のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、「エリザベート」のフランツ・ヨーゼフ役の演技に対して）
上白石萌音（「ダディ・ロング・レッグズ」のジルーシャ・アボット役、「千と千尋の神隠し」の千尋役の演技に対して）
松尾スズキ（「クワイエットルームにようこそ The Musical」の作と演出、「アンサンブルデイズ‐彼らにも名前はある‐」の作と音楽の成果に対して）
【菊田一夫演劇賞特別賞】
岡田敬二（永年の＜ロマンチック・レビュー＞シリーズの功績に対して）
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◆上白石萌音ら「第51回菊田一夫演劇賞」受賞者発表
同賞は、劇作家・菊田一夫氏の業績を永く伝えるとともに、菊田氏の念願であった演劇の発展の一助として、大衆演劇の舞台ですぐれた業績を示した芸術家を表彰する賞。菊田一夫演劇大賞は、「大地の子」の高い舞台成果に対して「大地の子」上演関係者一同が受賞した。
◆「第51回菊田一夫演劇賞」受賞一覧
【菊田一夫演劇大賞】
「大地の子」上演関係者一同（「大地の子」の高い舞台成果に対して）
【菊田一夫演劇賞】
石川禅（「ダンス オブ ヴァンパイア」のアブロンシウス教授役、「ジェイミー」のヒューゴ／ロコ・シャネル役、「サムシング・ロッテン！」のノストラダムス役、「レイディ・べス」のロジャー・アスカム役の演技に対して）
佐藤隆紀（「ジキル＆ハイド」のヘンリー・ジキル／エドワード・ハイド役、「エリザベート」のフランツ・ヨーゼフ役の演技に対して）
上白石萌音（「ダディ・ロング・レッグズ」のジルーシャ・アボット役、「千と千尋の神隠し」の千尋役の演技に対して）
松尾スズキ（「クワイエットルームにようこそ The Musical」の作と演出、「アンサンブルデイズ‐彼らにも名前はある‐」の作と音楽の成果に対して）
【菊田一夫演劇賞特別賞】
岡田敬二（永年の＜ロマンチック・レビュー＞シリーズの功績に対して）
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