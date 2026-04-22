創立45周年を迎える株式会社ファミリーマートが21日、社会貢献プロジェクト「スマイルおむすびプロジェクト」における「おむすび贈呈式」を実施。今回は、1月13日から2月2日まで募集した「スマイルおむすびプロジェクト 差し入れキャンペーン第2弾」に応募の中から、日本女子体育大学附属二階堂高校（所在地:東京都世田谷区）ダンス部の生徒たちに、おむすびと、おむすびアンバサダーであるドジャース・大谷翔平投手（31）からの手紙がサプライズで届けられた。

サプライズ当日、ダンス部の練習室では、朝倉顧問の指導のもと、生徒たちが大会に向けて真剣な面持ちで練習に励んでいた。そこで朝倉顧問から「今日はある方からメッセージが届いています！」と紹介されると、生徒たちは驚きとともに不思議そうな表情を浮を浮かべた。朝倉顧問が大谷からのメッセージを代読すると、それを聞いた生徒たちは顔を見合わせて驚き、それまで緊張感が漂っていた練習場は一気に大歓声に包また。

朝倉顧問は「こんなに運の良い機会に当たって本当にうれしいです。今、全国大会に向けて一生懸命頑張っている中、大谷選手からの直々のメッセージに活力をいただきました。これからの部活動にも拍車をかけて頑張っていきたいと思います！」とコメントした。