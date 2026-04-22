刷新されたデザインが示す新方向性

自動車業界では電動化やデジタル技術の進展が急速に進んでおり、各メーカーが新たな方向性を示す動きが目立っています。

そうした中で日産は2026年4月14日、将来に向けたビジョンを公表し、その具体像の一端として新型モデルを披露しました。

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今回の発表は単なる新車公開にとどまらず、同社が目指すモビリティのあり方を広く示すものとなっています。

発表の中核に据えられたのが、世界市場で展開されるミドルSUV「エクストレイル／ローグ」の新型モデルです。

同車は、AI技術と電動化の融合というテーマを体現する存在として位置づけられており、今後の戦略を象徴する重要な役割を担っています。

また今回初公開された新型モデルに対して、ネット上でも多くの反響が集まっています。

エクストレイルは2000年に誕生したミドルサイズSUVで、アウトドア志向のユーザーを主なターゲットとしてきました。

堅牢なイメージと日常での扱いやすさを両立させた点が評価され、長年にわたり支持を集めています。

2022年には4代目へと進化し、それまで存在していたガソリン仕様を廃止し、すべてのモデルに第2世代e-POWERを採用することで電動化を推し進めました。

この際、電動4輪制御技術「e-4ORCE」や運転支援機能「プロパイロット」も導入され、走行性能と安全性が大幅に向上しています。

さらに2025年8月には改良が施され、フロントまわりのデザイン刷新やデイタイムランニングランプの採用、インフォテインメント機能の強化などが行われ、商品としての魅力が一段と引き上げられました。

こうした進化を重ねたうえで登場した今回の新型は、まさに次の時代を見据えたモデルといえるでしょう。

新型エクストレイル／ローグ e-POWERは、日産の長期戦略における「コアモデル」として開発され、日本、米国、中国といった主要市場での展開が想定されています。

パワートレインには独自のe-POWERが採用されており、ガソリンエンジンで発電した電力を使ってモーターを駆動する仕組みです。

この方式により、電気自動車のような滑らかな加速と静かな走行を実現しながら、外部充電を必要としない利便性も確保しています。

電動化への移行期において現実的な選択肢として、多くのユーザーに受け入れられる可能性があります。なお、販売は2026年夏に米国市場で開始される予定です。

外観デザインも大きく進化しています。フロント部分はシャープで先進的な印象を強めた造形となり、立体的なグリルと緻密なパターン、そして特徴的なLEDの組み合わせによって、電動SUVらしい存在感を演出しています。

側面に目を向けると、大径タイヤと力強いキャラクターラインが際立ち、従来以上にダイナミックな雰囲気が感じられます。

ボディは面の抑揚を活かした造形で、光の当たり方によって表情が変わる点も特徴です。さらにルーフにはブラックのツートンカラーが取り入れられ、都会的でスポーティな印象を与えています。

後部には横一線につながるテールランプが採用されており、車幅の広さと先進性を印象づけます。

全体として、これまでのタフなイメージを残しつつ、電動化時代にふさわしい洗練されたデザインへと昇華されているといえるでしょう。

内装についての詳細はまだ明らかにされていませんが、AI技術との連携によって新しい体験が提供されることが期待されています。

操作性や快適性だけでなく、クルマとユーザーの関係そのものが変化していく可能性もありそうです。

ネット上でもすでにさまざまな反応が見られ、「エルグランド顔じゃん」「ヘッドライトのデザインが新鮮」「サイドのラインが力強くてSUVらしさが際立っている」「リアの横一文字テールが今っぽくていい」「全体的に先進的だけどちゃんとタフさも残っている」「従来よりも高級感が増した気がする」「価格がどうなるか気になる」「内装の情報が早く知りたい」「次の主力モデルになりそう」という声があり、期待と関心の高さがうかがえます。

こうした意見からも、新型モデルが多くの人にとって注目すべき存在であることが伝わってきます。