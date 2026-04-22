乃木坂46小川彩＆菅原咲月が舞台『時をかける少女』『セーラー服と機関銃』の主人公に決定！喜びのコメント到着

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角川映画50周年プロジェクト第三弾として、これまで数多くドラマ化、リメイクをされ、多くの世代から愛され続けている『セーラー服と機関銃』と『時をかける少女』が、2027年に舞台化決定。

『時をかける少女』の主人公・芳山和子役に、乃木坂46の小川彩、『セーラー服と機関銃』の主人公・星泉役に、乃木坂46の菅原咲月が決定した。

■「新たな時をかける少女をお届けできるように精一杯頑張ります」（乃木坂46小川彩）

このたびの舞台化決定に伴い、乃木坂46の小川彩と菅原咲月より、舞台決定の喜び、舞台への意気込みなどのメッセージが公開された。

■舞台『時をかける少女』芳山和子役・小川彩（乃木坂46）コメント

■舞台『セーラー服と機関銃』星泉役・菅原咲月（乃木坂46）コメント

■【画像】舞台『時をかける少女』芳山和子役・小川彩（乃木坂46）、舞台『セーラー服と機関銃』星泉役・菅原咲月（乃木坂46）、角川映画祭ポスタービジュアル

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公式サイト

https://cinemakadokawa.jp/kadokawa50/