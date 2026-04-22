&TEAM・EJ、練習生時代のスケジュール公開 菊池風磨が衝撃「俺だったら膝割れるね」
日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が、21日深夜放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』（毎週火曜 深0：24）に出演。メンバーのEJが、練習生期間のスケジュールを公開した。
【写真】実はつながりが…！菊池風磨と”お久しぶり”な&TEAM・FUMA
メンバー全員そろってのスタジオトークでは、MCを務める菊池風磨（timelesz）が、「どのくらいの練習生期間があったんですか」と質問。最も練習生期間が長いというEJは「4、5年。朝早かったら9時、10時。夜11時、12時くらいまで」と答えた。
菊池は「俺だったら膝割れるね」と衝撃を受け、同じくMCを務める畑芽育からの「（&TEAMのように）同じ曲3ヶ月できますか」という問いにも「できない」と即答。&TEAMにリスペクトのまなざしを送った。
【写真】実はつながりが…！菊池風磨と”お久しぶり”な&TEAM・FUMA
メンバー全員そろってのスタジオトークでは、MCを務める菊池風磨（timelesz）が、「どのくらいの練習生期間があったんですか」と質問。最も練習生期間が長いというEJは「4、5年。朝早かったら9時、10時。夜11時、12時くらいまで」と答えた。
菊池は「俺だったら膝割れるね」と衝撃を受け、同じくMCを務める畑芽育からの「（&TEAMのように）同じ曲3ヶ月できますか」という問いにも「できない」と即答。&TEAMにリスペクトのまなざしを送った。