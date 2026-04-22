浜田雅功、スポーツ雑誌で初連載【コメント全文】 『Number』でアスリートと対談→初回は古田敦也
23日発売のスポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』から、ダウンタウン・浜田雅功によるアスリートとの対談連載「浜田雅功Next Step アスリートはどう生きるか」がスタートする。
【写真】浜田雅功『Number』で対談連載！初回は古田敦也
スポーツを愛し、アスリートと親交を深めてきた浜田が、毎回1人のレジェンドを迎え、そのキャリアの分岐点をじっくり深掘り。初回は古田敦也をゲストに、プロ入り当初に野村克也監督からもらった厳しい言葉と、自身が選手兼任監督になって感じた難しさを聞いた。浜田からの「もう１回、監督をやってほしい」という願いに対し、古田の答えは…。
初回から浜田とアスリートの「仕事観」が窺える内容になっている。対談の模様は5月17日（日）午後1時55分からテレビ朝日系「浜田雅功とアスリート幸福論」でも放送される（※一部地域を除く）。
■浜田雅功
スポーツ番組はやっていますけど、スポーツ雑誌で連載するのは初めてです。レジェンドアスリートを一人ずつ呼んで話を聞けるのは、僕も勉強になるのでありがたいなと思います。
スポーツの世界で頂点を極めた人たちは、みんな堂々としていますよね。僕に何を聞かれてもパッと答えられるのは、それだけのことを今までやってきたからでしょう。
せっかくの機会ですから、僕もテレビで言い足りなかったことをナンバーにどんどん話していきますよ！
【写真】浜田雅功『Number』で対談連載！初回は古田敦也
スポーツを愛し、アスリートと親交を深めてきた浜田が、毎回1人のレジェンドを迎え、そのキャリアの分岐点をじっくり深掘り。初回は古田敦也をゲストに、プロ入り当初に野村克也監督からもらった厳しい言葉と、自身が選手兼任監督になって感じた難しさを聞いた。浜田からの「もう１回、監督をやってほしい」という願いに対し、古田の答えは…。
■浜田雅功
スポーツ番組はやっていますけど、スポーツ雑誌で連載するのは初めてです。レジェンドアスリートを一人ずつ呼んで話を聞けるのは、僕も勉強になるのでありがたいなと思います。
スポーツの世界で頂点を極めた人たちは、みんな堂々としていますよね。僕に何を聞かれてもパッと答えられるのは、それだけのことを今までやってきたからでしょう。
せっかくの機会ですから、僕もテレビで言い足りなかったことをナンバーにどんどん話していきますよ！