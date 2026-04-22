【風、薫る 第19回あらすじ】りん、娘を取り戻すため栃木へ 虎太郎と再会する
【モデルプレス＝2026/04/22】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第19話が、4月23日に放送される。
【写真】26年度“朝ドラ”主演女優、素肌際立つウェディングドレス姿
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。
心配する虎太郎に、りんは奥田家には1人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第19話／4月23日（木）放送
娘の環（宮島るか）を取り戻すために栃木へ向かったりん（見上愛）は、虎太郎（小林虎之介）と再会する。虎太郎は、奥田の店は相変わらず繁盛しているが、亀吉（三浦貴大）は酒を飲んでは暴れているとりんに話す。
心配する虎太郎に、りんは奥田家には1人で行くと告げる。りんは、久しぶりに亀吉（三浦貴大）と貞（根岸季衣）に向き合い、離縁の意思を伝えるが…。
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