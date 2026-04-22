南野陽子×植草克秀、80年代トップアイドルがドラマ初共演「カッちゃんとナンノ！」＜ボーダレス＞

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本日4月22日（水）、同ドラマの第3話が放送。南野陽子と植草克秀が登場する。

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“トラックで爆走する捜査本部”を題材にした、かつてない刑事ドラマとなる本作。

警察庁関東管区警察局の移動捜査課は、大型トラック、通称・一番星を駆って事件現場へ捜査本部ごと向かっていく“爆走する捜査本部”だ。第3話では、一番星が東京と山梨を爆走する。

山梨県で起きた強盗殺人事件。第一発見者は被害者の母・友里恵（南野陽子）で、山梨県警は付近の防犯カメラに周辺をうろつく不審者が映っているのを発見する。

その人物が東京都八王子市に住む深沢智導（植草克秀）とわかり、山梨と東京にまたがる広域犯罪に。出動命令が出た移動捜査課は、一番星で山梨県へと向かう。

友里恵、深沢の双方に事情聴取をした移動捜査課だが、2人は互いに「面識はない」と返答。しかし、桃子（土屋太鳳）たちはそれぞれの自宅で抱いた“ある違和感”の正体に気づく。さらに、深沢の娘の部屋を見た須黒（横田栄司）も、あるものを発見し…。

接点がないはずの男女を繋ぐ手がかりを確証に変えるべく、今回も一番星が大爆走をみせる。

前回放送の際、次回予告に南野と植草が登場すると、SNSでは「カッちゃんとナンノ！」「80年代アイドル世代にはたまらん」と喜びの声が。

ともに80年代にトップアイドルとして活躍し、現在も幅広い活躍でその存在感を見せる2人。現場で久々に会ったという南野と植草は、当時歌番組などでしょっちゅう顔を合わせていたこともあり、撮影の合間には思い出話に花を咲かせていたという。

デビュー40周年を迎え、ますます円熟味を見せる南野と植草の“ドラマ初共演”、見逃せない。

さらに、佐藤勝利、井ノ原快彦にとっては事務所の先輩でもあった植草。新旧アイドルたちが世代を超え、今作で見せる共演にも注目が集まる。