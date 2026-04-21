シンガーソングライターのかわにしなつきが4月20日、自身のInstagramを更新し、近況を振り返った。

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今回の投稿では、最近気になったものやできごとを切り取った写真を掲載。月ヶ瀬のスターラムネ、『LuckyFes'26』出演をサプライズで発表された際のホワイトボード、念願の初高尾山での写真など、さまざまな思い出が披露されている。

かわにしは「大好きな富士山が夕日で神々しかったり、初めての高尾山は4コースが自然感じれるってこと知ったり、新緑見つけたり、野菜たっぷりの長崎ちゃんぽんにパワーもらったり、私が感じたいろいろを記録！振り返るって大事やし頑張ろって気持ちになれることも知った。( ◜ᴗ◝ )」と感想を綴っている。

なお、かわにしは2026年6月6日と7日に岩手県滝沢市で開催される『CHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2026』（6月6日）、8月8日から11日にかけて国営ひたち海浜公園にて開催される『LuckyFes'26』（8月8日）に出演予定。また現在放送中の長崎ちゃんぽんリンガーハットのCMで、自身の楽曲「トーキョー」が起用されている。

（文＝本 手）