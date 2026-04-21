3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。4月20日（月）の放送では、若井が出演中のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」や、同日発売となった雑誌「Harper's BAZAAR（ハーパーズ バザー）」6月号の撮影などについて語りました。

（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

【本日発売】#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が表紙を飾る #ハーパーズバザー https://twitter.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 6月号【通常版】と【大森元貴 特別版】がついに発売！

一部書店限定【通常版】購入特典のステッカー4枚セットは在庫僅少のため、ご購入はお早めに！@AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/onUO04Ngfr https://t.co/onUO04Ngfr — Harper's BAZAAR JP (@HarpersBazaarJP) April 20, 2026 https://twitter.com/HarpersBazaarJP/status/2046031249823645855?ref_src=twsrc%5Etfw

――若井が2026年度のNHK Eテレ「ハングルッ！ナビ」に4月から生徒役として出演。K-POPが好きでハングルも学んだ経験のある若井が、視聴者とともに学んでいきます。大森：「ハングルッ！ナビ」！ 再放送が15日に放送されてました！ そして16日には本編！若井：再放送もありますから！大森：でも、これを機会にみんなハングルに触れてね！若井：そうです！大森：若井がこの数年間どういうふうに勉強してたかとかね！若井：そういうことです！ たまに僕が発するハングルを理解していただければうれしいなって！大森：아니에요（アニエヨ）。（※日本語訳：いいえ）若井：아니에요（アニエヨ）？ 断られた、今（笑）？ 「違いますよ」って言われたんです、今……（笑）。――ほかには、4月20日発売の雑誌「Harper's BAZAAR」6月号の表紙について語る場面も。3人が、ティファニーのアイコニックなコレクション「ティファニー ハードウェア」をまとって登場。また、今回は3人がカバーに登場する「通常版」のほか、大森が単独で表紙を飾る「特別版」も販売。さらに、一部書店限定でステッカー4枚がセットになった「購入特典付き通常版」も発売されます。「通常版」と「特別版」は、中面の掲載写真がすべて異なり、ミセスの魅力を余すことなく披露しています。数量限定なので、ぜひお早めにチェックしてみてください。大森：そして今日、「Harper's BAZAAR」が発売となりました！藤澤：発売されました！若井：よ〜し！大森：手に取ってください！ これ、カッコいいから！藤澤：カッコいい！大森：撮影楽しかったね！藤澤：楽しかった〜！若井：いろんなスタイルで！大森：りょうちゃん（藤澤）も若井もセクシーで！若井：大森さんも大人っぽくて！大森：ありがとうございます！ 新鮮でよかったなと。若井：よかったよかった！



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