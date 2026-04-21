イラン情勢を受けた原料価格の高騰。きょうから食品を包む「フィルム」が値上がりするなど、その影響は私たちの生活に忍び寄ってきています。

生活を直撃する物価高にさらなる“追い打ち”となるかもしれません。

ベニースーパー 赤津友弥 本部長

「ラップに関しては、きょうから値上げという依頼がきた」

野菜やお肉、魚などのトレーを包装するフィルム。販売に欠かせない商品ですが、メーカー側から値上げの通達があったのです。

ベニースーパー 赤津友弥 本部長

「これ（値上げ）をのまないと商品の供給が無くなる可能性も大いにあり得る」

さらに、フィルムだけでなく受け皿となるトレーにも値上げの依頼が来ているといいますが、避けたいのは値上げに伴う“客離れ”。

ベニースーパー 赤津友弥 本部長

「1パックあたりに使うラップの量をいかに削減するか。包材ならば、量がより入るように工夫」

理由はやはり、石油製品の「ナフサ」です。

供給網の混乱などから、ナフサの調達価格が急騰。

プラスチックフィルムなどを手がける「グンゼ」は、食品を包装するためのフィルムをきょう、1割から2割値上げ。また、「積水化成品工業」は食品トレーやカップ麺の容器に使われるシートを、きょうの出荷分から1キロ当たり120円値上げします。

着実に近づいている“値上げの足音”。政府はナフサと関連製品について、「国内消費の4か月分は確保している」としていますが…

資源エネルギー庁 細川成己 中東情勢広報官

「（Q.価格面は何か打つ手はある？）ナフサの場合はどうしても複雑な構造を取っていて、それぞれ加工するたびに付加価値がついていくものですから、どうしても難しさはある」

「ガソリンと同じような補助金は難しい」として、価格について個々の対策ができない状況です。

石油化学製品の多様さを理由に、川の流れに例えられる「ナフサ製品」。

原油を蒸留して作る「ナフサ」を頂点に、分解して基礎化学品となった「川上」、プラスチックなどの物質となった「川中」。そしていま、ついに消費者により近い「川下」まで影響が出る懸念があるといいます。

石油化学コンサルタント 柳本浩希さん

「値上げ転嫁できないとなると、中間に存在する『フィルム』『ボトル』『シート』を生産する加工メーカーの経営が危機に瀕する。ある程度、物価高騰は仕方がない」

これ以上長引けば、私たちの暮らしへの影響は避けられそうにありません。