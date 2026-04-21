もえあず、水着でポージング お昼ご飯を食べてしまい「おなか必死にひっこめてる」
大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが21日までに自身のInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「サウナめぐり楽しい これがこう4連発 サウナのこと忘れてお昼ごはんしっかり食べちゃったから おなか必死にひっこめてる この水着まいのおさがりもらったよお」とつづり、着衣姿から水着姿になるショットを複数パターン公開した。ファンからは「可愛すぎる」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
普段から、大食い投稿で注目を集めているもえの。昨年の夏にはピンクの水着姿も披露し、抜群のスタイルが話題を呼んだ。
今回は「サウナめぐり楽しい これがこう4連発 サウナのこと忘れてお昼ごはんしっかり食べちゃったから おなか必死にひっこめてる この水着まいのおさがりもらったよお」とつづり、着衣姿から水着姿になるショットを複数パターン公開した。ファンからは「可愛すぎる」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」Instagram（@moeazukitty）