ナタリー・ポートマン、仏ミュージシャンとの間に第3子妊娠 お腹を包むケープコート姿で外出
映画『ブラック・スワン』や「スター・ウォーズ」シリーズなどで知られるナタリー・ポートマンが、仏人ミュージシャンの恋人タンギー・デスタブルとの間に、第3子を授かったことを公表した。
【写真】第3子妊娠のナタリー・ポートマン、大きなお腹を包むコート姿
ナタリーは現地時間4月17日公開の米Harper’s BAZAARのインタビューで、タンギーとの間に3人目となる子どもを授かったことを認め、「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」とコメント。不妊治療専門医を父に持つ彼女は、妊娠することの奇跡を身に染みて感じているそうだ。
同日には、大きなお腹を包むように、デニムにモスグリーンのケープコートを合わせ、パリの街を歩く姿も写真に撮られている。
タンギーは、エレクトロニックミュージックのプロデューサー兼パフォーマーで、ナタリーと同じ44歳。昨年3月、パリでナタリーの額にキスをする様子をキャッチされ、交際が明らかになった。その後もたびたび、パリでは親し気な姿が目撃されている。
ナタリーは、2024年3月に離婚が成立した元夫で振付師・映画監督のベンジャミン・ミルピエとの間に、現在14歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけており、今回が3人目の子どもとなる。一方タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいるという。
【写真】第3子妊娠のナタリー・ポートマン、大きなお腹を包むコート姿
ナタリーは現地時間4月17日公開の米Harper’s BAZAARのインタビューで、タンギーとの間に3人目となる子どもを授かったことを認め、「タンギーも私も興奮しています。私としては感謝するばかりです。非常に光栄なことであり、奇跡だと感じています」とコメント。不妊治療専門医を父に持つ彼女は、妊娠することの奇跡を身に染みて感じているそうだ。
タンギーは、エレクトロニックミュージックのプロデューサー兼パフォーマーで、ナタリーと同じ44歳。昨年3月、パリでナタリーの額にキスをする様子をキャッチされ、交際が明らかになった。その後もたびたび、パリでは親し気な姿が目撃されている。
ナタリーは、2024年3月に離婚が成立した元夫で振付師・映画監督のベンジャミン・ミルピエとの間に、現在14歳の息子アレフと9歳の娘アマリアをもうけており、今回が3人目の子どもとなる。一方タンギーにも、『アデル／ファラオと復活の秘薬』で知られる仏女優ルイーズ・ブルゴワンとの間に2人の子どもがいるという。