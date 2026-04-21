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医師であるひかつ先生が、YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」にて、「【警告】「がんの手術をすると癌細胞が飛び散る」は本当か？ネットの噂の真実を教えます。」と題した動画を公開した。「手術でがん細胞が飛び散る」というネット上の噂の真偽について、がんの外科治療の経験が豊富な医師の視点から解説し、その噂は「嘘」であると明確に否定している。



動画の冒頭、スタッフからの「がんの外科手術をするとがん細胞が飛び散って転移しやすくなるため、手術はしない方がいいという噂は本当か」という問いに対し、ひかつ先生は「嘘です」と一蹴する。血液などのがんを除く「固形がん」において、手術が可能であれば基本的には手術を受けた方が良いと断言した。



一方で、手術によってがんが飛び散る可能性が「ゼロではない」ことにも言及。がんの種類や、手術中に腫瘍が破裂してばらまかれるといった特殊なケースでは起こり得るものの、その確率は極めて低いと説明する。先生はこれを「交通事故の可能性があるから車の運転をやめる」「墜落する可能性があるから飛行機に乗らない」といった極端な思考と同じであると指摘。一定の確率で起こるリスクを過大評価すべきではないと語った。



さらに、手術をしないことで生じる不利益についても解説。原発巣（がんが発生した場所）を放置すれば、がん細胞が大きくなり、他の場所へ進行・転移してしまうリスクのほうが圧倒的に高いという。先生は移動手段の選択に例え、「近所のスーパーへ車で20分で行けるのに、事故を恐れて自転車で1時間かけるのか」と問いかけ、リスクと不利益のバランスを考える重要性を説いている。また、「がん細胞をばらまく」といった一部の極端な理論に共鳴してしまう心理について、白黒はっきりさせたい人が極端なダイエットに走る様子に似ていると分析した。



動画の終盤では、特定の部分に限定されていて転移がない状態であれば、きれいに切除することで「根治できる可能性が高い」と結論付けた。リスクとベネフィットを正しく天秤にかけ、極端な噂に騙されないようにと注意を喚起し、読者の知的好奇心を満たす内容となっている。