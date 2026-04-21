3児の親 川崎希の夫・アレクサンダー、主食が異なる2人分のカジキマグロ弁当手作り「好みに合わせてるのかな」「タンパク質たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】モデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーが4月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。カジキマグロの弁当を公開した。
【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「食べやすい一口サイズ」主食異なる2人分のカジキマグロ弁当
アレキサンダーは「今日のお弁当！！はカジキマグロ」とコメント。2つに仕切られた銀色の弁当箱にハーブの乗った一口サイズカジキマグロとミニトマト、ゆで卵、サラダの詰められた弁当を公開した。
また、妻で実業家・タレントの川崎希も、自身のInstagramストーリーズにて「お弁当 きょうはアレクが担当だよ」と写真を投稿。カジキマグロのほかに、白米や花形のウインナーが詰められたピンク色の弁当と、トマトソースのマカロニが詰められた銀色の弁当が並べられている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「食べやすい一口サイズ」「ヘルシー」「タンパク質たっぷり」「美味しそう」「好みに合わせてるのかな」などの声が上がっている。
アレクサンダーと川崎は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】元AKBの自称“ヒモ夫”「食べやすい一口サイズ」主食異なる2人分のカジキマグロ弁当
◆アレクサンダー、カジキマグロ弁当公開
アレキサンダーは「今日のお弁当！！はカジキマグロ」とコメント。2つに仕切られた銀色の弁当箱にハーブの乗った一口サイズカジキマグロとミニトマト、ゆで卵、サラダの詰められた弁当を公開した。
◆アレクサンダーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「食べやすい一口サイズ」「ヘルシー」「タンパク質たっぷり」「美味しそう」「好みに合わせてるのかな」などの声が上がっている。
アレクサンダーと川崎は、2013年2月に結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児が誕生した。（modelpress編集部）
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