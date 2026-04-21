3児の親 川崎希の夫・アレクサンダー、主食が異なる2人分のカジキマグロ弁当手作り「好みに合わせてるのかな」「タンパク質たっぷり」の声

3児の親 川崎希の夫・アレクサンダー、主食が異なる2人分のカジキマグロ弁当手作り「好みに合わせてるのかな」「タンパク質たっぷり」の声