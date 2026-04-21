リョーマゴルフ、8年ぶりのアイアン『RYOMA IRON MB200/CB300』を発表、5月22日から順次デビュー
リョーマゴルフが、圧倒的な低・深重心設計と高初速性能を両立した新型アイアン『RYOMA IRON』を8年ぶりに発売する。ラインナップは、スッキリした外観の中空マッスル『MB200』、安心感のあるキャビティ『CB300』、飛距離を追求した高反発モデル『CB300 Special Tuning』の3タイプ。
【画像】8年前の前作は、木村拓哉さんがPRしていた
今回も核となるテクノロジーは全番手にタングステンを90gも使用した重合金ウェイト「モンスターブースター」だ。一般的なアイアンのウェイトと比較して圧倒的な質量差を設けることで、従来では到底実現できなかった超低・深重心化を達成し、同ロフトの常識を超える球の上がりやすさと広域スイートエリアを両立している。 ■驚異的な低重心の「モンスターブースター」 さらに、厚さ1.4mmの極薄フェース裏面に「スパイダーリブ」を一体化した「ハイパー鍛靭鋼カップフェース」や、ソール部を0.5mmまで薄肉化した「スプリングソール」を搭載し、打点が下部にズレた際でも高い反発力で初速を維持する設計となっている。
開発背景に「かっこよく、やさしいアイアン」の追求があり、特に『MB200』は精悍な顔つきながら意図的な曲げを拒むほどの直進性を備えた「操作性ゼロ」のモデルとして仕上げられた。発売日は『MB200』が5月22日、『CB300』が6月末で、全てオープン価格だが『MB200』は既にオンラインストア登録され、1本44,000円〜。 ■操作性を排したアイアンと同時発売のウェッジ また、5月22日には『SPNウェッジ』も同時発売される。これは上下への最適重量配分による高重心設計によって安定したスピンコントロールを可能にするモデルで、ルール適合外のバックスピン専用仕様『Special Tuning』もあわせてラインナップされる。こちらもオープン価格だが、1本27,500円〜でオンラインストア登録されている。
【商品概要】 ■RYOMA IRON MB2007Iロフト／30度、標準シャフト／Tour AD Ri、BEYOND POWER、BEYOND BLACK、Modus TOUR 110、NS PRO 950GH neo ■RYOMA IRON CB300 7Iロフト／27度、標準シャフト／Tour AD Ri、BEYOND POWER、BEYOND BLACK、NS PRO 950GH neo ■RYOMA IRON CB300 Special Tuning（高反発） 7Iロフト／26度、標準シャフト／Tour AD Ri、BEYOND POWER、BEYOND BLACK ■SPNウェッジ / SPNウェッジ Special Tuning ロフト／48、52、56度（Special Tuningは56度のみ）、標準シャフト／Tour AD Ri wedge、BEYOND POWER i wedge、BEYOND BLACK wedge、Modus 110、NS PRO 950GH
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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たけし＆キムタクをCMに起用した、リョーマゴルフ初の『リョーマアイアン』が10月29日発売！
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開発背景に「かっこよく、やさしいアイアン」の追求があり、特に『MB200』は精悍な顔つきながら意図的な曲げを拒むほどの直進性を備えた「操作性ゼロ」のモデルとして仕上げられた。発売日は『MB200』が5月22日、『CB300』が6月末で、全てオープン価格だが『MB200』は既にオンラインストア登録され、1本44,000円〜。 ■操作性を排したアイアンと同時発売のウェッジ また、5月22日には『SPNウェッジ』も同時発売される。これは上下への最適重量配分による高重心設計によって安定したスピンコントロールを可能にするモデルで、ルール適合外のバックスピン専用仕様『Special Tuning』もあわせてラインナップされる。こちらもオープン価格だが、1本27,500円〜でオンラインストア登録されている。
【商品概要】 ■RYOMA IRON MB2007Iロフト／30度、標準シャフト／Tour AD Ri、BEYOND POWER、BEYOND BLACK、Modus TOUR 110、NS PRO 950GH neo ■RYOMA IRON CB300 7Iロフト／27度、標準シャフト／Tour AD Ri、BEYOND POWER、BEYOND BLACK、NS PRO 950GH neo ■RYOMA IRON CB300 Special Tuning（高反発） 7Iロフト／26度、標準シャフト／Tour AD Ri、BEYOND POWER、BEYOND BLACK ■SPNウェッジ / SPNウェッジ Special Tuning ロフト／48、52、56度（Special Tuningは56度のみ）、標準シャフト／Tour AD Ri wedge、BEYOND POWER i wedge、BEYOND BLACK wedge、Modus 110、NS PRO 950GH
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