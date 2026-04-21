色で見える状態変化の新発想！ 芝浦工業大学「マルチカラー発光色素」

記事ポイント 芝浦工業大学が青色発光分子をワンステップでマルチカラー発光体に変換する手法を開発溶媒や機械刺激、静水圧に応答して青色から赤色まで可逆的に発光色が変化複雑な多段階合成なしで、状態変化を色で可視化できる材料設計に注目 芝浦工業大学が青色発光分子をワンステップでマルチカラー発光体に変換する手法を開発溶媒や機械刺激、静水圧に応答して青色から赤色まで可逆的に発光色が変化複雑な多段階合成なしで、状態変化を色で可視化できる材料設計に注目

芝浦工業大学は、外部環境に応じて発光色が青色から赤色まで変化する新しい発光材料の開発成果を発表します。

兵庫県立大学との共同研究によるもので、青色に発光する小分子有機色素をフッ素化亜鉛錯体で連結し、簡便な一段階反応でマルチカラー発光体へ変換した点が特徴です。

芝浦工業大学「マルチカラー発光色素」





発表日: 2026年4月21日研究機関: 芝浦工業大学、兵庫県立大学主な特長: ワンステップ合成、可逆的な発光色変化、青色から赤色までの広範囲発光応答要因: 溶媒、機械刺激、静水圧掲載誌: Inorganic Chemistry FrontiersDOI: 10.1039/D5QI02451J

今回の研究では、青色発光する有機色素を芳香族フッ素を導入した亜鉛錯体で架橋することで、溶液中では青色、固体では緑色、高圧下では赤色へと発光色が変わる材料を実現します。

刺激を取り除くと元の状態に戻る可逆性も確認されており、周囲の変化を色で見分けられる材料として期待が高まります。

ワンステップ合成

一般的に赤色や近赤外領域で発光する有機材料を作るには、多段階の有機合成と精製工程が必要です。

今回の手法は、一段階で定量的に反応が進行するため、複雑な分子修飾を行わずに発光色の幅を大きく広げられるのが強みです。

刺激で変わる発光色

結晶化によって分子間相互作用が強まることで、擦る、押すといった機械刺激や静水圧に応答し、発光色が緑色から赤色まで連続的に変化します。

赤色などの長波長発光を安定かつ可逆的に実現する例は限られており、今回の成果は刺激応答性材料の新たな設計指針になりそうです。

今後の応用展開

この材料は、圧力やひずみが加わったことを色で知らせる発光材料や、分子が結合したり離れたりする変化を光として捉える材料への応用が期待されています。

高価な測定装置を使わなくても、色の変化を見るだけで周囲の状態を把握できる可能性があり、環境問題への取り組みや材料評価の分野でも活用が見込まれます。

複雑な有機合成に頼らず、錯体架橋と結晶構造制御で長波長発光まで引き出した研究成果です。

視覚的に状態変化を捉えられる材料設計は、研究用途だけでなくセンシング分野への広がりも感じさせます。

芝浦工大がマルチカラー発光色素の簡易合成法を開発したニュースの紹介でした。

よくある質問

Q. この研究では何が新しかったのですか？

A. 青色に発光する小分子有機色素をフッ素化亜鉛錯体で一段階に連結し、複雑な多段階合成を行わずに青色から赤色まで可逆的に変化する発光材料を実現した点が新しさです。

Q. 発光色はどのような条件で変化するのですか？

A. 溶媒環境の違いに加え、擦る、押すといった機械刺激や静水圧の印加によって発光色が変化します。

溶液中では青色、固体では緑色、高圧下では赤色の発光が確認されています。

Q. この技術は今後どのように使われる可能性がありますか？

A. 圧力やひずみの有無を色で知らせる材料や、分子の結合状態の変化を光で可視化する材料への応用が期待されています。

測定装置に頼らず状態変化を見分けやすい点も特徴です。

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