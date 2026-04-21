２０日に放送されたフジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」では、“崖っぷちアイドル”といわれたタレントがクレジットで紹介されるも、ネットでは「どこに？」の声が上がった。

若狭水産高校の新人教師の朝野（北村匠海）は、高校で作るサバ缶を「宇宙食にする」と言い出し、生徒達もやる気に。ＮＡＳＡが宇宙食を作るために考えた食品衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」を取得するために、専門家に指導を仰ぐことになった。

いつも教室では居眠りばかりだった寺尾（黒崎煌代）もやる気満々。寺尾は、車椅子生活を余儀なくされている妹の瑠夏（吉本実由）のために、瑠夏が熱望していたスキューバダイビングを体験させる。

このダイビングに付き添ったのが、地元のダイビングショップのオーナー・檜山。初回も十数秒の登場だったが、２話目はダイビングをしているシーンだったことからウェットスーツに水中メガネに酸素ボンベ姿。顔は非常に分かりづらい。

檜山を演じたのはタレントの熊切あさ美。もちろんクレジットにも表記はあるが、ネットでは「どこにいた？」「気付かんかった」などの声が上がっていた。