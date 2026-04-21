ファミマ“超も〜っちり”シリーズ最新作は「クリームパン」 社内試食でも「売れる」回答最多の自信作
【モデルプレス＝2026/04/21】ファミリーマートでは、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）の人気パンが“超も〜っちり”食感に進化した「超も〜っちりパン」シリーズの第3弾「も〜っちり食感クリームパン」を、4月21日（火）から新発売する。
【写真】「売れそう」と票を最も集めた「も〜っちり食感クリームパン」
「超も〜っちりパン」は4月7日（火）の発売開始から13日間で、全5種類の累計販売数が533万食を突破した人気シリーズ。「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」「も〜っちり食感チョコメロンパン」「も〜っちり食感チーズパン」に続き、新たにラインナップに「も〜っちり食感クリームパン」が加わる。
「も〜っちり食感クリームパン」は、発売前のファミリーマート社員193名を対象にした社内試食調査にて、新商品6点の中で「発売後に売れると思う」という回答を最も多く集めた期待の商品。も〜っちり食感の生地でなめらかなカスタードクリームを包んで焼き上げ、さらにすっきりとした味わいのミルクホイップを入れた。社内アンケートの自由回答では、「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ」「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感と美味しさでした」など、生地とクリームの一体感や、商品全体の完成度についての意見が多数寄せられている一品だ。（modelpress編集部）
【価格】149円（税込160円）
【発売日】2026年4月21日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なる
【Not Sponsored 記事】
【写真】「売れそう」と票を最も集めた「も〜っちり食感クリームパン」
◆「超も〜っちりパン」にクリームパン仲間入り
「超も〜っちりパン」は4月7日（火）の発売開始から13日間で、全5種類の累計販売数が533万食を突破した人気シリーズ。「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」「も〜っちり食感ホイップあんぱん」「も〜っちり食感ピザパン」「も〜っちり食感チョコメロンパン」「も〜っちり食感チーズパン」に続き、新たにラインナップに「も〜っちり食感クリームパン」が加わる。
◆ファミマ社員も「売れそう」とお墨付きの美味しさ
「も〜っちり食感クリームパン」は、発売前のファミリーマート社員193名を対象にした社内試食調査にて、新商品6点の中で「発売後に売れると思う」という回答を最も多く集めた期待の商品。も〜っちり食感の生地でなめらかなカスタードクリームを包んで焼き上げ、さらにすっきりとした味わいのミルクホイップを入れた。社内アンケートの自由回答では、「もっちりとしたパン生地に、クリームとホイップが絶妙なバランスで溶けるイメージ」「専門店のクリームパンかと思うくらい、遜色ないもっちり感と美味しさでした」など、生地とクリームの一体感や、商品全体の完成度についての意見が多数寄せられている一品だ。（modelpress編集部）
■も〜っちり食感クリームパン
【価格】149円（税込160円）
【発売日】2026年4月21日（火）
【発売地域】全国
※沖縄県では仕様と価格が異なる
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