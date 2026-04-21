人気声優・林鼓子、ビーチで美ボディ！写真集の表紙＆先行カット公開
『キラッとプリ☆チャン』の桃山みらい役、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』優木せつ菜役や、『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』椎名立希役で活躍中の声優・林鼓子のファースト写真集が５月15日に発売されることが決定した。あわせて表紙画像などが公開された。
【写真】露出多め！豊満ボディ強調 林鼓子の写真集カット＆表紙
先行カットが解禁されるやいなや大反響となり、インフォスクエアのイベント付き３冊セットが即完売、急きょ追加開催が決定するなど、注目度の高さをうかがわせる今作。タイトルは「coco」（ココ）。ストレートに名前を冠したこのタイトルは林自身が考案したもので、現在の「林鼓子」を象徴するようなファースト写真集を作り上げるという意気込みも込められている。
また、表紙・特典画像も一挙解禁。表紙は通常版、インフォスクエア限定版、Amazon限定版、電子版の4パターン。それぞれ異なる衣装・シチュエーションで、林のさまざまな表情を切り取った一枚となっている。特に通常版の夕陽がさすビーチでのカットは、本人も大のお気に入りとなっている。
その他、各専門店特典絵柄も一挙解禁。7月4日は都内某所にて、7月5日には大阪市内某所にて、発売記念イベントも開催する。
【写真】露出多め！豊満ボディ強調 林鼓子の写真集カット＆表紙
先行カットが解禁されるやいなや大反響となり、インフォスクエアのイベント付き３冊セットが即完売、急きょ追加開催が決定するなど、注目度の高さをうかがわせる今作。タイトルは「coco」（ココ）。ストレートに名前を冠したこのタイトルは林自身が考案したもので、現在の「林鼓子」を象徴するようなファースト写真集を作り上げるという意気込みも込められている。
その他、各専門店特典絵柄も一挙解禁。7月4日は都内某所にて、7月5日には大阪市内某所にて、発売記念イベントも開催する。