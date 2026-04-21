22歳のビクター・ウェンバンヤマが史上最年少・初の満票で最優秀守備選手賞に選出

4月21日（現地時間20日、日付は以下同）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンの最優秀守備選手賞（DPOY）に、サンアントニオ・スパーズのビクター・ウェンバンヤマが選ばれたことを発表した。

2022－23シーズンのジャレン・ジャクソンJr.（当時メンフィス・グリズリーズ／現ユタ・ジャズ）を含めて、これまでの最年少受賞者は23歳だったが、22歳のウェンバンヤマがDPOYのNBA史上最年少記録を塗り替えた。

1年目にDPOYの得票数で2位に入ったスパーズのビッグマンは、2年目の昨シーズンに右肩の深部静脈血栓症が発覚したことでオールスターブレイク後を全休。キャリア3年目で、初のDPOYに輝くことに。

NBA入り以来、3シーズン連続してブロックショット数のアベレージと合計本数でリーグトップに立つ男は、今シーズン64試合（エミレーツNBAカップ決勝戦を含めて65試合出場に到達）へ出場し、平均25.0得点11.5リバウンド3.1アシスト3.1ブロックを記録。チームはウェスタン・カンファレンスならびにリーグ2位の62勝20敗を残し、7シーズンぶりにプレーオフ出場を果たした。

1982－83シーズンに創設されたDPOYで、スパーズは1985－86シーズンのアルビン・ロバートソン、1991－92シーズンのデイビッド・ロビンソン、2014－15、2015－16シーズンのカワイ・レナード（現ロサンゼルス・クリッパーズ）に続いてウェンバンヤマと、計4選手も送り込んだ。

そして、20日にファイナリストとしてチェット・ホルムグレン（オクラホマシティ・サンダー）、アサー・トンプソン（デトロイト・ピストンズ）も発表されていたが、結果はウェンバンヤマが投票権を持つ100名全員から1位票を獲得し、DPOYでは史上初の満票で選出となった。

今シーズンの最優秀守備選手賞（DPOY）の投票結果は下記のとおり（所属チーム名は略称、カッコ内の数字が1位票獲得数）。

◆■2025－26シーズン 最優秀守備選手賞 投票結果

１位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ）：500ポイント（100）



２位 チェット・ホルムグレン（サンダー）：239ポイント



３位 アサー・トンプソン（ピストンズ）：60ポイント



４位 ルディ・ゴベア（ウルブズ）：41ポイント



５位 スコッティ・バーンズ（ラプターズ）：21ポイント



６位 デリック・ホワイト（セルティックス）：13ポイント



７位 ケイソン・ウォレス（サンダー）：8ポイント



８位 アメン・トンプソン（ロケッツ）：6ポイント



９位 ダイソン・ダニエルズ（ホークス）：5ポイント



10位 OG・アヌノビー（ニックス）：4ポイント



11位 ジェイレン・デューレン（ピストンズ）：1ポイント



ー位 ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）：1ポイント



ー位 バム・アデバヨ（ヒート）：1ポイント

【動画】最優秀守備選手賞に輝いたウェンバンヤマの好プレー集！





