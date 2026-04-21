ハナ・グリーン、『PHANTOM 3 プロトタイプ』パターで直近の欧米5戦4勝！【WITB】
＜JMイーグルLA選手権 最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞
【画像】未発表の『PHANTOM 3』パターを色んな角度から確認する
メジャー前の高額賞金大会は、キム・セヨン、イム・ジンヒ（ともに韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）の3人が通算17アンダーでホールアウト。プレーオフ1ホール目でバーディを奪ったグリーンが通算8勝目を飾った。 グリーンは前戦「アラムコ選手権」で予選落ちしたが、今年2月のLPGA「HSBC女子世界選手権」の優勝から、LET「女子オーストラリアンオープン」、同「オーストラリアWPGA選手権」と出場3連勝。直近出場5戦で欧米4勝と絶好調だ。契機は昨年10月「BMW女子選手権」のパター変更にある。
スコッティ・キャメロン『PHANTOM 5』から、未発表の『PHANTOM 3プロトタイプ』（CS）に変更した結果、パーオン時の平均パットが昨季1.77（26位）?今季1.7（7位）、1R辺りの平均パットが29.85（70位）?29.14（38位）へ改善。米国アクシネット社は契約外にて名を伏せて、昨秋からのギア変更を明かす。 ■昨年8月末から『GT3』、10月半ばから『PHANTOM 3』 「優勝者は『FM選手権』で他社製から『GT3』ドライバーに切り替えてシーズンを2度のトップ5入りで締めくくりました。FM選手権の翌週の『ウォルマートNWアーカンソー・選手権』では他社製から『GT3 15.0°』フェアウェイに切り替え、その翌週に『TSR2』から『GT2 21.0°』フェアウェイへ変更しました。
長年スコッティ・キャメロン製を愛用する優勝者は、ツアープロトタイプのPHANTOM 3（センターシャフト）パターも使用。彼女は昨年10月の『BMW女子選手権』で現在のエースパターに切り替え、その翌週の『インターナショナル・クラウン』では、当マレットパター2度目の出場でオーストラリアチームの勝利に貢献しました」 平均飛距離も昨季258.3yd?今季268.75ydに伸ばし、昨年より大幅に順位を上げたのがパーオン率だ。契約するスリクソン『ZXi5』と『ZXi7』を使って、昨季71.81％（34位）?今季77.38％（4位）になり、中でもラフからのグリーンヒット確率が86位から21位になっていた。
【ハナ・グリーンの使用ギア】1W：タイトリストGT3（10°ディアマナRB53S）3W；タイトリストGT3（15°）7W：タイトリストGT2（21°）4I：スリクソンZXi5（スチールファイバーi80cw）5I〜PW：スリクソンZXi7（ 〃 ）A,S,LW：クリーブランドRTZ Tour Rack（50,56,60°）PT：スコッティ・キャメロン PHANTOM 3?Tour PrototypeBALL：スリクソンZ-STAR?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ハナ・グリーン、『PHANTOM 3 プロトタイプ』パターで直近の欧米5戦4勝！【WITB】
「入るマレット」で実は先週1位だったのが、PING契約のトニー・フィナウだった！
昨年から多数のマレットを試してきた、コリン・モリカワのパター遍歴を振り返る
『Spider Tour X』が勝ちまくる中、オデッセイ勢も「入るマレット」探しを加速している!?
好みのマレット型ではなく、L.A.B. GOLFの“初モノ”パターで連勝したキム・ヒョージュ
【画像】未発表の『PHANTOM 3』パターを色んな角度から確認する
メジャー前の高額賞金大会は、キム・セヨン、イム・ジンヒ（ともに韓国）、ハナ・グリーン（オーストラリア）の3人が通算17アンダーでホールアウト。プレーオフ1ホール目でバーディを奪ったグリーンが通算8勝目を飾った。 グリーンは前戦「アラムコ選手権」で予選落ちしたが、今年2月のLPGA「HSBC女子世界選手権」の優勝から、LET「女子オーストラリアンオープン」、同「オーストラリアWPGA選手権」と出場3連勝。直近出場5戦で欧米4勝と絶好調だ。契機は昨年10月「BMW女子選手権」のパター変更にある。
スコッティ・キャメロン『PHANTOM 5』から、未発表の『PHANTOM 3プロトタイプ』（CS）に変更した結果、パーオン時の平均パットが昨季1.77（26位）?今季1.7（7位）、1R辺りの平均パットが29.85（70位）?29.14（38位）へ改善。米国アクシネット社は契約外にて名を伏せて、昨秋からのギア変更を明かす。 ■昨年8月末から『GT3』、10月半ばから『PHANTOM 3』 「優勝者は『FM選手権』で他社製から『GT3』ドライバーに切り替えてシーズンを2度のトップ5入りで締めくくりました。FM選手権の翌週の『ウォルマートNWアーカンソー・選手権』では他社製から『GT3 15.0°』フェアウェイに切り替え、その翌週に『TSR2』から『GT2 21.0°』フェアウェイへ変更しました。
長年スコッティ・キャメロン製を愛用する優勝者は、ツアープロトタイプのPHANTOM 3（センターシャフト）パターも使用。彼女は昨年10月の『BMW女子選手権』で現在のエースパターに切り替え、その翌週の『インターナショナル・クラウン』では、当マレットパター2度目の出場でオーストラリアチームの勝利に貢献しました」 平均飛距離も昨季258.3yd?今季268.75ydに伸ばし、昨年より大幅に順位を上げたのがパーオン率だ。契約するスリクソン『ZXi5』と『ZXi7』を使って、昨季71.81％（34位）?今季77.38％（4位）になり、中でもラフからのグリーンヒット確率が86位から21位になっていた。
【ハナ・グリーンの使用ギア】1W：タイトリストGT3（10°ディアマナRB53S）3W；タイトリストGT3（15°）7W：タイトリストGT2（21°）4I：スリクソンZXi5（スチールファイバーi80cw）5I〜PW：スリクソンZXi7（ 〃 ）A,S,LW：クリーブランドRTZ Tour Rack（50,56,60°）PT：スコッティ・キャメロン PHANTOM 3?Tour PrototypeBALL：スリクソンZ-STAR?
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ハナ・グリーン、『PHANTOM 3 プロトタイプ』パターで直近の欧米5戦4勝！【WITB】
「入るマレット」で実は先週1位だったのが、PING契約のトニー・フィナウだった！
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好みのマレット型ではなく、L.A.B. GOLFの“初モノ”パターで連勝したキム・ヒョージュ