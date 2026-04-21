NHK連続テレビ小説『風、薫る』。4月22日放送の第18話では、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃した直美（上坂樹里）が、小日向を問い詰める。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りん（見上愛）が美津（水野美紀）にトレインドナースの道を大反対された第17話。

トレインドナースの誘いについて悩むりんは、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大事件が起きていた。一方の直美は、小日向の別の姿を目撃してしまい、小日向を問い詰めて……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、小林虎之介、藤原季節、早坂美海、多部未華子、原田泰造、水野美紀、坂東彌十郎らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）