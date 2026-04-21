きょうは午前中を中心に雨の所が多くなりますが、午後は晴れ間が戻るでしょう。ただ、雨のあとは広い範囲に黄砂が飛んでくる予想です。見通しの悪化や体調管理にお気をつけください。日差しとともに気温が上がり、関東を中心に夏日になる所が多くなりそうです。

【雨は午前中が中心】

前線の通過に伴って、午前中は東日本や北日本を中心に雨の所が多くなりそうです。朝のうちは北陸や北日本の日本海側で雨脚の強まる所もあるでしょう。地震の揺れが大きかった地域では少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。

午後は晴れ間の戻る所が多くなりますが、北日本の日本海側は急な雨や雷雨にお気をつけください。また、北日本では西風が強く吹くでしょう。

【関東から西は初夏の陽気 日本海側は大幅ダウンも】

日中の気温は、関東から西の太平洋側できょうも25℃近くまで上がり、5月並みの陽気が続くでしょう。東京で25℃など、関東では夏日の所が多くなります。静岡は30℃と真夏日になりそうです。

一方で日本海側はきのうより大幅に低く、秋田で16℃、新潟で17℃など、この時季の気温に戻るでしょう。北陸や北日本では風がひんやりと感じられそうです。気温の変化が大きくなるため、服装選びにお気をつけください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :15℃ 釧路:12℃

青森 :17℃ 盛岡:16℃

仙台 :18℃ 新潟:17℃

長野 :20℃ 金沢:19℃

名古屋:23℃ 東京:25℃

大阪 :23℃ 岡山:24℃

広島 :24℃ 松江:21℃

高知 :25℃ 福岡:22℃

鹿児島:26℃ 那覇:26℃

【広い範囲に黄砂】

そして、雨雲が通過すると西日本から北日本の広い範囲に大陸からの黄砂が飛んでくる予想です。あすにかけて見通しの悪化による交通機関への影響や、アレルギーなどの症状の悪化などにお気をつけください。

あすは晴れる所が多くなりますが九州を中心に次第に雨雲が広がっていき、木曜日から金曜日は広い範囲で雨となりそうです。西日本や東日本では雨脚の強まる所もあるでしょう。雨で気温が下がり、西日本を中心に平年を下回る所もありそうです。