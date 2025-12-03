◇アジア・チャンピオンズリーグエリート準決勝 神戸1―2アル・アハリ（2026年4月20日 キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム）

4度目の挑戦も跳ね返された。神戸の悲願「アジアNo.1」はまたも叶わなかった。前回王者のアル・アハリ（サウジアラビア）に逆転負け。FW武藤嘉紀は目に涙を浮かべた。

5万人超を超える完全アウェーでの一戦。前半は理想的な展開だった。31分にDF永戸勝也のFKをFW大迫勇也がヘディングで折り返し、武藤が2試合連発の先制点。コートジボワール代表MFフランク・ケシエの強烈なシュートをGK前川黛也が好セーブするなど良い守備もできた。

だが後半45分間は一変した。「前半から我慢強く戦えたけど、一瞬の隙を突かれて失点した。アウェーの中でそういうのは危ないというのは共有していたが、まだまだ詰めが甘かった」。DF酒井高徳が振り返るように、より直線的な戦いにシフトチェンジした相手の圧に押されて、ほぼ防戦一方の展開になった。そして同18分にFWガレーノにミドルシュートを決められ、さらに8分後にもイングランド代表FWイヴァン・トニーに押し込まれて逆転を許した。

「一緒に夢を叶えられなくて悔しい。日本に戻ってチームとしてアジアを取るための準備を一つ一つ積み重ねていきたい」（酒井）

このピリピリした経験や悔しさを無駄にはしない。来季のアジア舞台を勝ち取るためにも、まず百年構想リーグのタイトルを奪う。