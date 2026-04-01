４日前のヒーロー武藤（右）。先制点を決めた。(C)Getty Images

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　ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、前回王者のアル・アハリと敵地サウジアラビアで対戦している。

　完全アウェーの神戸が31分に先制に成功。永戸勝也が蹴ったFKを大迫勇也がヘッドで折り返し、武藤嘉紀が冷静にフィニッシュした。

　33歳の武藤は４日前の準々決勝、アル・サッド戦で90＋３分に値千金の同点弾を奪っており、またも大仕事をやってのけた。
 
　前半は１−０で終了。ヴィッセルはリードを守り切り、悲願のアジア制覇へ王手をかけられるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】永戸のFK→大迫のヘッド→武藤の冷静フィニッシュ！

 