武藤嘉紀がまた決めた！完全アウェーの神戸、前回王者相手に先制！１−０で前半終了、アジア制覇へ王手なるか【ACLE準決勝】
ヴィッセル神戸が現地４月20日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、前回王者のアル・アハリと敵地サウジアラビアで対戦している。
完全アウェーの神戸が31分に先制に成功。永戸勝也が蹴ったFKを大迫勇也がヘッドで折り返し、武藤嘉紀が冷静にフィニッシュした。
33歳の武藤は４日前の準々決勝、アル・サッド戦で90＋３分に値千金の同点弾を奪っており、またも大仕事をやってのけた。
前半は１−０で終了。ヴィッセルはリードを守り切り、悲願のアジア制覇へ王手をかけられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】永戸のFK→大迫のヘッド→武藤の冷静フィニッシュ！
完全アウェーの神戸が31分に先制に成功。永戸勝也が蹴ったFKを大迫勇也がヘッドで折り返し、武藤嘉紀が冷静にフィニッシュした。
33歳の武藤は４日前の準々決勝、アル・サッド戦で90＋３分に値千金の同点弾を奪っており、またも大仕事をやってのけた。
前半は１−０で終了。ヴィッセルはリードを守り切り、悲願のアジア制覇へ王手をかけられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】永戸のFK→大迫のヘッド→武藤の冷静フィニッシュ！