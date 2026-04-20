仲里依紗＆中尾明慶、13回目の結婚記念日を報告「すぐ離婚しそうとか言われてましたが」
俳優の仲里依紗と中尾明慶が20日、それぞれインスタグラムを更新。13回目の結婚記念日を迎えたことを報告した。
【写真】13回目の結婚記念日を迎えた仲里依紗＆中尾明慶
仲は「13回目の結婚記念日」とシンプルに投稿。中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい 13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑」とユーモアを交えて振り返った。
さらに「自分のたからものです。ありがとう！」と感謝をつづり、「妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように 皆様今後ともよろしくお願いします」と家族への思いも明かした。
投稿では、仲と中尾が寄り添う2ショットや、富士山を背景にした写真、記念日を祝うデザートプレートなどが公開され、仲睦まじい様子が伝わる内容となっている。
2人は2013年4月18日に入籍している。
引用：「仲里依紗」インスタグラム（@riisa1018naka）、「中尾明慶」インスタグラム（＠akiyoshi0630nakao）
【写真】13回目の結婚記念日を迎えた仲里依紗＆中尾明慶
仲は「13回目の結婚記念日」とシンプルに投稿。中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい 13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑」とユーモアを交えて振り返った。
さらに「自分のたからものです。ありがとう！」と感謝をつづり、「妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように 皆様今後ともよろしくお願いします」と家族への思いも明かした。
投稿では、仲と中尾が寄り添う2ショットや、富士山を背景にした写真、記念日を祝うデザートプレートなどが公開され、仲睦まじい様子が伝わる内容となっている。
2人は2013年4月18日に入籍している。
引用：「仲里依紗」インスタグラム（@riisa1018naka）、「中尾明慶」インスタグラム（＠akiyoshi0630nakao）