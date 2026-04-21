舞台『チェンソーマン』ザ・ステージ レゼ篇（7月〜8月に東京・京都公演）の特報映像・キャスト情報が解禁された。物語の中心人物・レゼ役は『Pretty Guardian Sailor Moon" The Super Live』セーラームーン／月野うさぎ役など2.5次元作品をはじめ、数々の舞台で活躍する相馬結衣が担当する。【動画】顔そっくり！舞台版レゼ姿の相馬結衣公開された特報映像特報映像では、デンジ役の土屋直武、レゼ役の相馬結衣が出演。原作
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