次回のサンデーPUSHスポーツは2026年4月26日（日）放送！

M-1王者たくろう・巨人ファンの赤木が緊張の中挑んだ

東京ドームでの選手取材と始球式に密着！

ＭＣ：川島明（麒麟）

ゲスト：高橋由伸、ママタルト、川岸瑠那(fav me)

■ストライク投球なるか？東京ドームで始球式に挑戦

先月二軍開幕戦で始球式を務めた、たくろう・赤木だったが、結果はまさかのワンバウンド投球。球審を務めたジャビットくんの優しさでストライクと判定してもらったが、

今回の東京ドーム始球式では正真正銘のストライクを狙うと高らかに宣言！

■巨人ファン赤木がド緊張、注目選手を直撃取材

試合前、選手取材を行ったたくろう。若手注目株の増田陸選手、中山礼都選手、浦田俊輔選手に話を聞くが、そのロケ内容にスタジオのママタルトは不満噴出？！

さらに選手・監督などがプロデュースする球場グルメも取材。

赤木の独特な食リポにMC川島も思わず大爆笑。

■中継ぎ陣の柱・田中瑛斗投手が始球式に向け直接指導

始球式直前、赤木はブルペンで投球練習。

そこに待っていたのは、中継の柱・田中瑛斗投手！

直接指導を受けると、赤木のピッチングに変化が…！？

約4万人の観衆、そして田中投手も見守る中いよいよ始球式へ！