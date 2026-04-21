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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【面接】「もっと論理的に話すには…」元大手人事たちがNNT就活生に神アドバイス！｜27卒・28卒・NNT」を公開した。動画では、IT系メガベンチャーを志望する就活生と元大手人事2名による模擬面接の様子が収められ、面接官が「何かに没入したときにすごくエネルギーが高くなる」と就活生の資質を評価するまでのリアルなやり取りが展開された。



面接に臨んだのは、高校を1カ月で中退して独学で大学の物理学科に進学し、さらにアイドル練習生やダンスサークルでの活動も経験したという異色の経歴を持つ就活生。「自分のなかにエピソードとか喋りたいこと、伝えたいことがあるのに、それをあまり上手く喋れない」という悩みを抱えて模擬面接に挑んだ。自己紹介を聞いた面接官は、高校中退という経歴に「めちゃくちゃ珍しいじゃないですか」と興味津々の様子。



中退の理由について問われると、就活生は「高校受験のための勉強が1回必要になってしまうので、大学受験を見据えた方が」と、中学生の時点ですでに長期的な視点を持っていたことを明かした。また、ダンスサークルでオリジナルグッズを企画した際のエピソードでは、周囲の反対意見に対して「話し合いを行える環境を整えた」と、自ら課題を解決する実行力をアピールした。一方で、IT業界で新規事業を立ち上げたいという志望動機に対しては、面接官から「新規事業って取って付けたんだなと思っちゃった」と率直な指摘が飛ぶ場面もあった。



面接後のフィードバックでは、面接官が就活生のこれまでの歩みを振り返り、「何かに没入したときにすごくエネルギーが高くなるタイプ」と分析。「没入してきた経験の共通点を深掘りすることで、志望する企業や業界を絞れる」と、さらなる自己分析の重要性を説いた。最終的な判定として、2人の面接官からは見事「合格」の評価が下された。異色の経歴を持つ就活生に対し、元人事ならではの鋭い視点と実践的なアドバイスが送られ、就職活動における自己理解の深め方が学べる有意義な動画となっている。