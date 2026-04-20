【ボクシング】井上尚弥陣営が作戦ポロリ！？父・真吾トレーナー「言い過ぎた？」中谷潤人陣営も視察の会見で「亀さん戦法」
◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人
世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２０日、横浜市内の所属ジムで練習を公開した。練習に先だって行われた会見で、父の真吾トレーナーが「言い過ぎた？」と話す一幕があった。
ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝との防衛戦へ向けて練習を公開。中谷陣営も視察に訪れ、会見前には談笑する場面もあった。真吾トレーナーは「中谷選手がどう出て来るのか、全部踏まえてやってきた。あとはイメージを研ぎ澄ませていけば」と万全の調整ぶりを強調した。中谷と身長差があることを踏まえた注目ポイントを「ナオ（尚弥）の出入りのスピードだったり、空間をちょっと、見てもらいたい」とポロリ。言い終えると「え！言い過ぎた！？ちょっと言い過ぎました」と照れ笑い。「そこを踏まえて尚弥の動きを見てもらいたい。ノッソリいくかもしれませんよ？亀さん戦法」とごまかした。
井上尚は中谷戦に向け、１７８センチの長身で１９戦全勝（１１ＫＯ）の戦績を誇るドミニク・クラウダー（３２）＝米国＝、ダニー・バリオス（２８）＝米国、１７勝６ＫＯ１敗＝らとスパーリングを重ねている。また６月にプロデビューを控える高校３冠で身長１７１センチのサウスポー、片岡叶夢（とむ、１８）＝大橋＝も“仮想・中谷潤人”に見立て、マスボクシング（軽めのスパーリング）を行うなど、さまざまなタイプの選手と実戦練習を行ってきた。