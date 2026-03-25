オリックスが球団公式SNSで紹介オリックスが25日、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、宮城大弥投手による、球団裏方さんへの“気遣い”を紹介した。開幕に向け、全員にサングラスをプレゼントしている。SNSでは大きなダンボール箱に詰められた小箱の前で笑顔をみせる宮城の写真が。さらにハッシュタグで「裏方さん全員に」「サングラス」「プレゼント」などと記されていた。2026年のレギュラーシーズン開幕へ向け、チーム