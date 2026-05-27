「ソリティア」と並んで人気を博したWindowsのピンボールゲーム「Space Cadet」を実物大で再現しようとする人が現れました。記事作成時点で鋭意製作中とのことです。3D Printed Space Cadet Pinball! - YouTubeSpace Cadetは1990年代後半から2000年代のWindowsに収録されていたピンボールゲームです。その台を再現して自作しようとしているのが、3Dプリントなどの分野で人気のYouTuber、CNCDanです。CNCDanはピンボール台の主要な