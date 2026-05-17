2026年5月15日、香港メディアの香港01は、内モンゴル自治区の高所作業現場で作業員が同僚を突き落とす事件が発生したと報じた。記事によると、ネット上に13日、高さ数十メートルの鉄骨の上で複数の作業員が働く中、2人の作業員が些細なことで口論を始め、感情を抑えきれずに取っ組み合いとなる一部始終を撮影した動画が拡散した。取っ組み合った1人が相手を鉄骨から突き落とし、落とされた人は宙吊りの状態になった。幸いにも安全