リバプール遠藤航、負傷者続出で右サイドバックで先発出場する可能性イングランド1部リバプールに所属する日本代表MF遠藤航は、現地時間1月31日に本拠地で行われるプレミアリーグ第23節ニューカッスル戦で、本来のボランチではなく右サイドバック（SB）として先発出場する可能性が浮上している。リバプール専門サイト「This Is ANFIELD」が報じている。現在、チームは右SBの主力であるDFコナー・ブラッドリーやDFジェレミー・