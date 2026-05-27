車用品の販売大手「オートバックスセブン」と、中国の自動車大手「奇瑞汽車」など日中の5社が手を組み、新たな自動車ブランド「EMTA」を立ち上げました。来年、日本市場に軽自動車のEVを投入するということで、「奇瑞汽車」の技術を活用した運転支援機能を搭載し、ガソリン車並みの価格で販売するということです。販売や整備の拠点にはオートバックスの店舗網を活用する計画で、2029年までに4車種を投入するとしています。中国の開