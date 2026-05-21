スマートフォン（スマホ）での長電話に疲れを感じる人に向けて、今話題の「レトロなスマホ用受話器」を実際に試してみた。見た目はユニークだが、使ってみると意外にも実用的で、通話の快適さや使い勝手に思わぬメリットがあった一方、いくつか注意点も見えてきた。今回は実際に使ってわかった、このレトロ受話器のメリット・デメリットを紹介する。●スマホのType-Cの充電ポートに差し込むだけで使える「レトロなスマホ用受話