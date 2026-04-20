奥菜恵の夫・木村了、結婚の“メリット”語る 回答に共演者が感心「人間力高い」
俳優の奥菜恵（46）の夫で俳優の木村了（37）が、19日放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深0：55）に出演。“結婚のメリット”を語った。
【写真】「素敵すぎ」妻・奥菜恵と寄り添う木村了 “夫婦2ショット”公開
元KAT-TUNの上田竜也とともに出演し、占い師の大串ノリコさんが手相で占った。木村について「一途な方ですよ」「生年月日でみると、家事とかも結構手伝う」などと診断。木村はうなずきながら「家のタスクを…目の前にあったら全部やっちゃうんですよ。洗濯も、食器洗いも掃除も、家事全般をやるタイプです」と話した。
さらに、生命線について「人生の転換期」を説明。「27歳くらいから忙しい」「活躍の場が広がって、人生が大きく発展していった時期になります」と診断すると、「ちょうど結婚したのが27歳くらい」と共感した。
奥菜との縁は、舞台での共演がきっかけと説明。その後もトークが続く中で、上田が「今のこの時代において、結婚ってなんのメリットがあるんだろうって思ってる。よかったことは？」と木村に問いかけた。
木村は「子どもたちの成長が見れたり。イベントがあるじゃないですか、年に何回かね。うちの場合は娘なので、ひな祭りがあったりとか、誕生日クリスマスとか。みんなで過ごす事で幸せに感じたりとか…」と説明。「あとは笑顔でいてくれるってことが、一番メリットかな。安定するっていうか」と話した。
上田は「俺よりだいぶ人間力高いっすね」と感心。その後も木村は、「結婚することによって、人生がよくなる方ですね」「木村さんは恋愛に対して純粋なんですよ。だから自分のことを本当に好きかどうかっていうのを確かめてからでないと付き合えない」などと診断されていた。
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元KAT-TUNの上田竜也とともに出演し、占い師の大串ノリコさんが手相で占った。木村について「一途な方ですよ」「生年月日でみると、家事とかも結構手伝う」などと診断。木村はうなずきながら「家のタスクを…目の前にあったら全部やっちゃうんですよ。洗濯も、食器洗いも掃除も、家事全般をやるタイプです」と話した。
奥菜との縁は、舞台での共演がきっかけと説明。その後もトークが続く中で、上田が「今のこの時代において、結婚ってなんのメリットがあるんだろうって思ってる。よかったことは？」と木村に問いかけた。
木村は「子どもたちの成長が見れたり。イベントがあるじゃないですか、年に何回かね。うちの場合は娘なので、ひな祭りがあったりとか、誕生日クリスマスとか。みんなで過ごす事で幸せに感じたりとか…」と説明。「あとは笑顔でいてくれるってことが、一番メリットかな。安定するっていうか」と話した。
上田は「俺よりだいぶ人間力高いっすね」と感心。その後も木村は、「結婚することによって、人生がよくなる方ですね」「木村さんは恋愛に対して純粋なんですよ。だから自分のことを本当に好きかどうかっていうのを確かめてからでないと付き合えない」などと診断されていた。