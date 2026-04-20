内面が物語へ変わる一冊！ サンライズ「Angel Investor ― 引き受ける者たち」

記事ポイント 分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用した小説『Angel Investor ― 引き受ける者たち』が登場2026年3月30日に発売、Amazon KDPで電子書籍やペーパーバックなど複数形式で展開エンジェル投資家・坂元康宏氏の思考や経験を抽出し、約2カ月で作品化した出版プロジェクト 分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用した小説『Angel Investor ― 引き受ける者たち』が登場2026年3月30日に発売、Amazon KDPで電子書籍やペーパーバックなど複数形式で展開エンジェル投資家・坂元康宏氏の思考や経験を抽出し、約2カ月で作品化した出版プロジェクト

サンライズが、分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用した小説『Angel Investor ― 引き受ける者たち』を発売しました。

エンジェル投資家・坂元康宏氏の思考や経験をもとに、本人が執筆せずに小説として表現した点が特徴です。

従来の出版の前提を見直す、新しい制作手法として注目を集めそうです。

サンライズ「Angel Investor ― 引き受ける者たち」





書名：Angel Investor ― 引き受ける者たち著者：坂元 康宏（分身AIによる生成）発売日：2026年3月30日展開形式：電子書籍、ペーパーバック、オーディオブック販売先：Amazon KDP

本作は、サンライズが提供する分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用して制作された小説です。

題材になっているのは、エンジェル投資家として多くの意思決定を重ねてきた坂元康宏氏の思考プロセスや判断の背景、経験の蓄積です。

これらの内面情報を分身AIとして再現し、文学作品として形にした一冊。

個人の価値観や経験そのものをコンテンツ化する試みです。

分身AIによる制作体制





従来は人間のライターと制作する場合、構想から完成まで約1年を要していたといいます。

一方で今回は、分身AIがライターと編集の役割を担い、本人の思考を直接反映しながら制作を進行。

納得感とクオリティを保ちながら、約2カ月で完成します。

カバーデザインの最終決定は分身AIが担当し、本文の仕上げは元出版社の編集者が担当。

AIと人間の強みを組み合わせた制作体制です。

広がる出版の可能性

この取り組みが示しているのは、「書ける人だけが出版する」という考え方の変化です。

分身AIを介することで、これまで言語化しきれなかった思考や経験も作品化しやすくなり、個人が自分の物語を世に出すハードルが下がります。

さらにAmazon KDPを活用した複数形式での展開に加え、翻訳や映像化も将来的な視野に入れており、個人発のコンテンツがグローバルに広がる可能性も見えてきます。

サンライズは、こうした制作プロジェクトを一連のサービスとして提供する準備も進めています。

分身AIが個人の内面を作品へ変えていく流れは、出版の新しい選択肢として存在感を高めそうです。

本人の思考や経験そのものをコンテンツ化する発想は、ビジネス書や自伝とは異なる新しい表現の入口にもなります。

AIと人間が役割を分担しながら作品を仕上げる制作体制にも注目です。

サンライズ「Angel Investor ― 引き受ける者たち」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『Angel Investor ― 引き受ける者たち』はいつ発売されましたか？

A. 発売日は2026年3月30日です。

サンライズが分身AI生成サービス「Ai-Mine」を活用して制作し、Amazon KDPで販売しています。

Q. この作品はどのように作られたのですか？

A. エンジェル投資家・坂元康宏氏の思考や経験をもとに分身AIを生成し、その内面情報を反映させながら小説化します。

本文の仕上げは元出版社の編集者が担当しています。

Q. どの形式で読むことができますか？

A. 本作はAmazon KDPを通じて、電子書籍、ペーパーバック、オーディオブックの複数形式で展開されています。

読書スタイルに合わせて選べるのが特徴です。

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