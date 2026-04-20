4月18日、女優でモデルの三吉彩花が、韓国のファッション＆カルチャーメディア『DAZED KOREA』の公式Instagramに登場。披露した別人級の近影に驚きが広がっている。

三吉は、韓国・ソウル発のビューティーブランド『ヘラ（HERA）』のキャンペーン『NAME IT BLACK, CALL IT ICON』の始動を記念したキャンペーンイベントに登場。同アカウントで、三吉のインタビューを掲載した。

「動画に映る三吉さんは、胸元まで長いウェーブがかった髪をなびかせて登場。黒のタイトなロングドレスを着用し、クールながらも女性らしさを醸し出したスタイルを披露しました。さらに、インタビューには流暢な韓国語で対応しており、語学力の高さを見せました」（芸能プロ関係者）

これまで三吉本人のInstagramでは、肩まで短いスッキリとした髪型が印象的だった。しかし、今回のイベントでは一気にロング髪にイメチェン。そうした経緯も相まって、コメント欄には彼女の変化に驚く声が並んでいた。

《顔が変わった！？》

《あれこんな顔だっけ？》

いままでの印象とはガラッと変わり、別人のようにも映る三吉に騒然となった。

「これまで見せてきた姿はモード系が多く、クールビューティーなスタイルを披露してきました。毎回ファッションにあわせたメイクなども特徴的ですが、今回はより色気のある妖艶な雰囲気が漂っていました。さらに唇もぷっくりとしたリップメイクを施しているため、これまでとは違う印象を抱いた人も多かったのでしょう」（同）

Netflixシリーズ『今際の国のアリス』のアン役で韓国でも一躍有名になった三吉。2023年には11回以上韓国を訪れている “韓国通” でも知られており、活躍はグローバル化しているという。

「仕事とプライベート、どちらでも韓国に滞在することが多いという三吉さん。韓国人のはっきりしている感情表現が好きだといい、 WWD KOREAのインタビューで《私も韓国に行くと、自分でも知らず知らずのうちにいつもより感情を表現する事ができている様な気がします》と語ったほど虜になっているようです。クールな印象の強い三吉さんが感情を解放できる韓国での仕事が、表情の変化にもつながっているのでしょう」（同）

活動のグローバル化とともに三吉が見せる姿も幅広くなる予感だ。