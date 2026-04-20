「大神」20周年記念特設サイトがオープン！ 描き下ろし記念アートが公開コンサート追加公演情報や記念グッズも
【「大神」20周年記念特設サイト】 4月20日 オープン
カプコンは4月20日、アクションアドベンチャーゲーム「大神」の20周年を記念した特設サイトを公開した。
サイトを飾る20周年記念アートは、「大神」でキャラクターデザイナーの1人として参加されたデザイナー・島崎麻里氏の描き下ろし。赤いリボンは「大神」のキャラクターたちとプレーヤーとの“縁”を表現しているとのこと。アマテラスを中心に「大神」の個性的なキャラクターたちが所狭しと並ぶアートとなっている。
特設サイトでは「大神 20周年記念コンサート ～大神 音絵巻～」の追加公演情報、イーカプコンで販売される記念グッズの予約情報なども公開。そのほか、20周年を記念した様々な施策が案内されている。
□「大神」20周年記念特設サイト
記念アートがサイトのトップを飾る
最新情報に加えて企画ページも随時更新予定
メッセージを花に託す「大神 声絵巻 20th」
「大神 20周年記念コンサート ～大神 音絵巻～」追加公演開催決定。12月27日 17時開演 (16時開場) ・公式サイト
イーカプコンで記念グッズの予約受付がスタート ・特設サイト
心温まる世界観を描く人気イラストレーター「おはるちゃん」と「大神」のコラボグッズがカプコンストアに登場
パセラリゾーツ×「大神」コラボレーションが本日より開催
コラボメニューを1点以上注文のうえ、お会計金額3,000円(税込)ごとに、オリジナルポストカードが1枚プレゼントされる
「大神」20周年記念キャンペーンが本日より開催。5月3日 13時まで
「大神 20周年」レイヤーアクリルスタンド 10名
大神 20th×おはるちゃん ～花咲く筆しらべ～ トートバッグ 4名（4種類のうちランダムで1種類）
大神 - 塗絵草子 - 6名
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