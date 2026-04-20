心筋梗塞の主な原因とは？Medical DOC監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「心筋梗塞」を発症すると「足に前兆症状」は現れる？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

小鷹 悠二（おだかクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院循環器内科・同大学院医員 / 2017/4月～2018/5月仙台オープン病院循環器内科医長 / 2018/5月～おだかクリニック副院長 / 診療所での外来業務に加え、産業医、学校医としての業務も行っている。

「心筋梗塞」とは？

心臓は、血液を全身に循環させるポンプの機能を担っています。そして心臓の筋肉を動かすためには、筋肉に酸素や栄養を供給するための血管（冠動脈）からの血流が必要不可欠となっています。

この心臓を栄養する冠動脈が詰まり、血流に障害を受け、心筋に強い障害が生じた状態が心筋梗塞です。

心筋梗塞は、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣などが原因となり、冠動脈の動脈硬化が増強することで発症しやすくなります。動脈硬化が進行することで血管内に脂質が貯留したプラークが生じ、その表面に傷ができ、血栓が形成されることで血管が詰まることで、心筋梗塞が生じます。

冠動脈の根元の太い血管が詰まってしまうと、その下流全域の血流が障害されるため、広範囲の筋肉に障害が生じるため重症化のリスクが上昇し、中には突然死につながることもあります。

心筋梗塞を発症する原因

心筋梗塞は、生活習慣などによって動脈硬化が進行し、血流の低下が生じることが原因となることが多いです。

具体的にどのような原因があるか、解説していきます。

生活習慣病

動脈硬化は、高血圧や脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病が要因となります。

生活習慣病は動脈硬化を進行させ、血管内膜のプラークを増やすため、急性心筋梗塞発症の主な要因になります。

健康診断や人間ドックなどで、血圧やコレステロール、血糖が高いことを指摘された場合には、まずは近隣の医療機関を受診して病状を評価し、生活改善や内服治療などを検討することが大切です。

「心筋梗塞の前兆」についてよくある質問

ここまで心筋梗塞の前兆について紹介しました。ここでは「心筋梗塞の前兆」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

足の血流が悪くなるとどんな症状が現れますか？

小鷹 悠二 医師

動脈硬化の進行に伴って足の血流障害が生じると、歩行時にふくらはぎや太ももなどが痛くなり、休めば症状が回復してまた歩けるようになる、間欠跛行症状が出現することがあります。他にも、足の色が悪くなり紫～黒くなる、足先のケガが悪化して潰瘍ができる、安静時にも足が痛むなどの症状が出現することがあります。このような症状がある場合には、動脈硬化が進行している可能性が高いため速やかに受診することが大切です。

心筋梗塞発症の一歩手前となる症状について教えてください。

小鷹 悠二 医師

心筋梗塞の発症前の段階の症状としては、運動などによる労作時に胸痛や胸苦しさが生じる症状が先行して見られていることがあります。動脈硬化がさらに進行して血流が悪くなると、より軽い労作でも症状が出現するようになり、安静時にも胸痛が生じることもあります。

まとめ

心筋梗塞は恐ろしい病気であり、予防することと早期の診断・治療が非常に重要な病気です。

日常生活で注意できる予防策もあるため、できる限り実践し、疑わしい症状が出現した際には速やかに病院を受診できるようにしていただければと思います。

「心筋梗塞」と関連する病気

「心筋梗塞」と関連する病気は6個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する病気

高血圧脂質異常症糖尿病狭心症不整脈心不全

生活習慣病によって動脈硬化を引き起こし、心筋梗塞の発症につながります。日ごろの生活習慣に注意することが重要です。

「心筋梗塞」と関連する症状

「心筋梗塞」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

胸痛動悸

呼吸困難、息切れ

左肩、頚部、顎の痛み

失神

心筋梗塞を発症した場合の典型的な症状は、左胸～前胸部の中心にかけての締め付けるような強い胸痛や押しつぶされるような重苦感ですが、上記のように他にもバリエーションが存在します。

参考文献

急性冠症候群ガイドライン（2018 年改訂版）：日本循環器学会