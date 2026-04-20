キャットタワーの宇宙船型ボウルに入ろうとする猫さん。スルンッと座る姿があまりにも可愛すぎるとInstagramで話題に！その様子は、記事執筆時点で102万回以上再生され、「何度も見ちゃいました！」「可愛いすぎて吹きましたw」「スムーズすぎる♡」といった声が寄せられました！

【動画：キャットタワーに登った猫→ボウルの中に足を入れると…まさかの『座り方』】

キャットタワーの宇宙船に入りたい猫

Instagramアカウント「@atkuma1130」さまは、3匹の猫さんの暮らしを紹介しているアカウントです。

そのうちの1匹「える」くんはのんびりと過ごすことがお気に入りなノルウェージャンフォレストキャットの男の子。この日はキャットタワーに登っていたようで……

キャットタワーの高い場所に設置されている宇宙船型のボウルに両後脚を入れたのだそう。

そのままスルンッ

両後脚をキャットタワーのボウルへと入れた、える君。すると……

シュルッと素早くしっぽがボウルにしまい込まれたと思ったら、そこからスムーズにお尻がスルンッとボウルへ！まるで人間のような座り方でそのままボウルに収まったという、える君。

あまりの可愛さに思わず飼い主さんも笑ってしまったのだそうです。

可愛すぎる座り方に大反響

そしてこの後、える君はこの場所が気に入っているようで、宇宙船型ボウルの中に入っていたのだとか。

よ～く見てみると……

なんと、ボウルの中に入ったえる君、そのまま足をおおっぴらに広げた姿勢のまま、熟睡していたのだそう！これは大物です！

そんな無防備で可愛すぎるボウルの使い方を披露してくれたえる君の様子は、Instagramで102万回以上も再生され、「何度も見ちゃいました！」「スムーズすぎる♡」といった声が殺到しています！

Instagramアカウント「える ＆ビル ‍⬛ ͗＆ルル ‍⬛ ͗ (@atkuma1130)」さまには、今回ご紹介したえる君以外にも、「ビル」くん、「ルル」ちゃんという猫さんも登場！ぜひ3匹の普段の様子を覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「える ＆ビル ‍⬛ ͗＆ルル ‍⬛ ͗ (@atkuma1130)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。